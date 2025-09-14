Με κορυφαίο και «διπλό» τον Τζόουνς η φιλική νίκη του Άρη επί του Ηρακλή

Με τον Μπράις Τζόουνς να πετυχαίνει επιβλητικό νταμπλ-νταμπλ (23π., 13ασ.) ο Άρης κέρδισε τον Ηρακλή με 98-90 στην τελευταία ημέρα του 32ου τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Ο Άρης, που έπαιζε χωρίς τον Πουλιανίτη, έλεγχε το παιχνίδι σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του και με τον Τζόουνς να σημειώνει 23 πόντους και να μοιράζει 13 ασίστ, έφτασε στη νίκη. Δεύτερος σκόρερ των νικητών ο Μπριν Φορμπς με 16 πόντους (3/4τρ.), ακολούθησε ο Τζέικ Φόρεστερ με 15 πόντους (6/6διπ.), ενώ ο Στίβεν Ίνοχ είχε 14 πόντους, με τον Άρνολντας Κουλμπόκα να προσθέτει 10 πόντους.

Για τον Ηρακλή, που αγωνίστηκε χωρίς τους Δημήτρη Μωραΐτη και Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ξεχώρισε ξανά ο Τζάστιν Φόρμαν με 21 πόντους, με τον Κάιλ Φόστερ να ακολουθεί με 17 πόντους και τον Κρις Σμιθ να έχει 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 55-46, 75-67, 98-90

Άρης (Κάραϊτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Λέφας, Τζόουνς 23 (3), Φορμπς 16 (3), Φόρεστερ 15, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 3 (1), Καζαμίας 2, Ίνοχ 14, Χάρελ 7 (2), Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 10 (2).

Ηρακλής (Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 9 (3), Φόρμαν (21 (3), Φόστερ 17 (2), Σμιθ 16), Τσιακμάς 9 (3), Πουλιανίτης 1, Ουέρ 7, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 7, Βλάχος, Σύλλας, Κομνιανίδης 3 (1).