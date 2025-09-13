Magic Euroleague: Ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ την 2η αγωνιστική της Basket League

Αποκάλυψη για την Stoiximan GBL έκρυβε η Magic Euroleague, με την εκπομπή του SDNA να κάνει γνωστές τις δυο πρώτες αγωνιστικές του Ολυμπιακού. Ντέρμπι αιωνίων την 2η αγωνιστική στο ΣΕΦ στις 12 Οκτωβρίου.

Μπορεί να βρισκόμαστε στις επάλξεις του Εurobasket ωστόσο το SDNA κάνει ρεπορτάζ εφ' όλης της ύλης με την Magic Euroleague να αφήνει για λίγο τα όσα συμβαίνουν στην Ρίγα και να ασχολείται με τις εγχώριες διοργανώσεις

Την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η κλήρωση για το πρόγραμμα της Stoximan Basket League, ωστόσο το ρεπορτάζ του SDNA γνωρίζει εκ των πρωτέρων τις 2 πρώτες αγωνιστικές του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague ο Ολυμπιακός την πρώτη αγωνιστική θα αγωνιστεί εκτός έδρας με το Μαρούσι, ενώ την 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το ντέρμπι αιωνίων στις 12 Οκτωβρίου.

Να σημειώσουμε πως το φορμάτ του προγράμματος είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με τις υπόλοιπες σεζόν, καθώς ο δεύτερος γύρος δεν θα είναι καθρέπτης του πρώτου, με το σύστημα να είναι παρόμοιο με αυτό της Euroleague.