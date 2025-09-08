Στο Μονακό ο Άρης για δύο δυνατά φιλικά με την ομάδα του Σπανούλη

Στο Μονακό βρίσκεται από χθες ο Άρης, όπου θα δώσει τα προσεχή δύο φιλικά παιχνίδια του ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτις θα αντιμετωπίσει σήμερα, Δευτέρα (08/09), και την Τρίτη (09/09) τη φιναλίστ της περσινής Euroleague, την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, σε δύο πολύ δυνατές δοκιμασίες. Ο σημερινός αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00, ώρα Ελλάδας. Φυσικά, ο Σπανούλης δε θα είναι παρών, καθώς βρίσκεται με την Εθνική ομάδα στη Ρίγα για το Eurobasket.

Η αποστολή του Άρη ταξίδεψε στο Μονακό, χωρίς τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του και θα χάσει όλη τη σεζόν.

Αναλυτικά οι παίκτες της ομάδας που βρίσκονται στο Μονακό: Μπράις Τζόουνς, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Στέλιος Πουλιανίτης, Μπριν Φορμπς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ρόνι Χάρελ, Άλεξ Αντετοκούνμπο, Άρνολντας Κουλμπόκα, Γιώργος Γκιουζέλης, Στίβεν Ίνοχ, Τζέικ Φόρεστερ Βασίλης Καζαμίας, Παναγιώτης – Ραφαήλ Λέφας και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Η αποστολή του Άρη θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/10) και τα επόμενα φιλικά τεστ θα λάβουν χώρα στα «Μαυροσκούφεια», το Σάββατο 13/09 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola και την Κυριακή 14/09 απέναντι στον Ηρακλή.