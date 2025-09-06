Με Σαμοντούροβ η προπόνηση της Εθνικής - Όλοι μέσα ενόψει Ισραήλ (pic, vid)

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη ενόψει της αναμέτρησης με το Ισραήλ. Δείτε τα πλάνα του SDNA από την τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης». Αποστολή στην Λετονία

Η Εθνική προετοιμάζεται ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ισραήλ (21:45, 7/9) για την φάση των «16» με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στην διάθεση του όλους τους παίκτες.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που απουσίασε από την τελευταία αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία, προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του Ομοσπονδιακού τεχνικού που έχει όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους.

Δείτε πλάνα του SDNA από την προπόνηση της Εθνικής:

