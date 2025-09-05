Μάντζαρης στο SDNA: «Η προσωπικότητα του Σπανούλη απορροφά την πίεση από τους παίκτες»

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης σε δηλώσεις του στην Magic Euroleague μίλησε για την πίεση που απορροφά ο Σπανούλης από τους παίκτες λόγω της προσωπικότητας του

Για το πόσο δύσκολο είναι που η Εθνική κουβαλάει στις πλάτες της τόσες αποτυχίες: «Σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των παιδιών, αλλά είναι τυχεροί γιατί έχουν τον Σπανούλη, που τραβάει πολύ την πίεση πάνω του. Είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει μια τέτοια προσωπικότητα που μπορεί να τραβήξει την πίεση πάνω του και να πάρει και την αποτυχία. Ο Σπανούλης θα τραβήξει τα περισσότερα βλέμματα πάνω του σε περίπτωση που η Εθνική αποτύχει. Όταν ήταν ο Σκουρτόπουλος ή ο Μίσσας όλη η «κατακραυγή» έπεφτε πάνω στους παίκτες. Οπότε θεωρώ πως αυτό έχει βοηθήσει τους παίκτρες σε θέμα πίεσης και άγχος και μην ξεχνάμε πως αυτή η Εθνική έχει και ταβάνι. Δεν λέμε έχουμε ομαδάρα πάμε για μετάλλιο. Ξέρουμε πολύ καλά που βρισκόμαστε. Γιατί και τις προηγούμενες χρονιές λέγαμε πάμε για μετάλλιο και χάναμε στο τέλος και τόττε ήταν αποτυχία. Τώρα λέμε όλοι για τους βατούς μας αντιπάους που θα μας οδηγήσουν στο μετάλλιο. Το ταβάνι μας είναι η 4άδα»