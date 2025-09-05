Μάντζαρης στο SDNA: «Η Εθνική θα ζήσει και θα πεθάνει από τα σουτ»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Όπως είναι η Εθνική δομημένη η ομάδα θα πεθαίνει με το σουτ. Αν δεν βάζουμε τα τρίποντα θα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα είναι γνωστο. Ο Σλούκας θα πάρει την ευθύνη πάνω του στο τέλος, έχει φάει με το κουτάλι τέτοια παιχνιδια. Η ομάδα πρέπει να είναι εύστοχη, γιατί θα πέσουν 2 και 3 άτομα στον Γιάννη. Πρώτο ημίχρονο που ήμασταν εύστοχοι είχαμε ρυθμό και στην άμυνα, βάλαμε και αιφνιδιασμούς και ήταν όλα ρολόι. Στο δεύτερο σίγησε ο Ντόρσει ήμασταν άστοχοι και οι Ισπανοί μας έβαλαν δύσκολα παίρνοντας ταυτόχρονα ψυχολογία. Η Ισπανία δεν είναι η Ισπανία των προηγούμενων χρόνων, ούτε ομάδα φόβητρο. Σήμερα δεν το πληρώσαμε, αλλά σίγουρα θα το πληρώσουμε ακριβά στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό που με ανησύχησε πιο πολύ είναι ότι όταν βγαίνει ο Γιάννης πέφτουμε επίπεδα, και ειδικά όταν είναι ο Σλούκας έξω δεν κάνουμε τίποτα σωστό»