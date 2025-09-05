Μάντζαρης στο SDNA: «Η Εθνική θα ζήσει και θα πεθάνει από τα σουτ»

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης σε δηλώσεις του στην Magic Euroleague μίλησε για το στοιχείο που θα στείλει... μακριά την Ελλάδα στο Eurobasket και μίλησε για το πρόβλημα που υπάρχει όταν μένουν στον πάγκο Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Σλούκας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όπως είναι η Εθνική δομημένη η ομάδα θα πεθαίνει με το σουτ. Αν δεν βάζουμε τα τρίποντα θα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα είναι γνωστο. Ο Σλούκας θα πάρει την ευθύνη πάνω του στο τέλος, έχει φάει με το κουτάλι τέτοια παιχνιδια. Η ομάδα πρέπει να είναι εύστοχη, γιατί θα πέσουν 2 και 3 άτομα στον Γιάννη. Πρώτο ημίχρονο που ήμασταν εύστοχοι είχαμε ρυθμό και στην άμυνα, βάλαμε και αιφνιδιασμούς και ήταν όλα ρολόι. Στο δεύτερο σίγησε ο Ντόρσει ήμασταν άστοχοι και οι Ισπανοί μας έβαλαν δύσκολα παίρνοντας ταυτόχρονα ψυχολογία. Η Ισπανία δεν είναι η Ισπανία των προηγούμενων χρόνων, ούτε ομάδα φόβητρο. Σήμερα δεν το πληρώσαμε, αλλά σίγουρα θα το πληρώσουμε ακριβά στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό που με ανησύχησε πιο πολύ είναι ότι όταν βγαίνει ο Γιάννης πέφτουμε επίπεδα, και ειδικά όταν είναι ο Σλούκας έξω δεν κάνουμε τίποτα σωστό»