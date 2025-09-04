Ρούντι: «Περίμενα να πετύχει στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο, η εικόνα της Τουρκίας είναι έργο Αταμάν»

Ο Ρούντι Φερνάντεζ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη φετινή πορεία της Ισπανίας στο Eurobasket, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, την Ελλάδα κι αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketnews»:

Για τη φετινή Ισπανία: «Είναι μια ομάδα σε μεταβατικό στάδιο. Ίσως τους λείπει η εμπειρία σε αυτά τα τουρνουά, αλλά πολλοί από αυτούς τους παίκτες έχουν ήδη γίνει πρωταθλητές Ευρώπης, οπότε ξέρουν τι χρειάζεται.

Οι νέοι χρειάζονται απλώς χρόνο. Για παράδειγμα, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα ανεβαίνει και ηγείται καλά της ομάδας. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία τώρα είναι ο Ουίλι Ερνανγκόμεζ στα 31. Είναι μια νεανική ομάδα και ελπίζω ότι αυτό το τουρνουά τους βοηθά να αναπτυχθούν.

Νομίζω ότι η επιστροφή τους στην Ευρώπη τους βοήθησε. Ο Ουίλι στην Μπάρτσα δεν είχε την ίδια επίδραση με τον Χουάντσο στην Ελλάδα, αλλά ήταν καλό και για τους δύο. Η Εuroleague είναι το κορυφαίο επίπεδο διοργάνωσης.

Για τον Χουάντσο: «Περίμενα να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που προσαρμόζεται καλά και οι Έλληνες οπαδοί είναι πολύ έξυπνοι με το μπάσκετ. Ξέρει πώς να συνδέεται με τους Έλληνες οπαδούς.

Και είναι έξυπνοι, αν τα δώσεις όλα, σε σέβονται. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Χουάντσο θα ταίριαζε, και αυτό φαίνεται από το πώς τον έχουν αγκαλιάσει».

Για την Ελλάδα: «Παρακολούθησα τον αγώνα Ελλάδα εναντίον Ιταλίας και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξαν. Μπορείτε να δείτε τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει ο Σπανούλης. Έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ. Πέρυσι, χωρίς τον [Κώστα] Σλούκα, ήταν δύσκολα για αυτούς.

Αλλά τώρα με τον Σλούκα στη θέση του πόιντ γκαρντ και με τον Γιάννη, δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί του, αλλά ελπίζω να μπορεί να παίξει, είναι μια όμορφη ομάδα για να την παρακολουθείς».

Για την Τουρκία: «Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που απέδωσε η Τουρκία, πολύ σταθερή, παίζοντας πολύ καλά ως ομάδα, έχοντας ένα σαφές σημείο αναφοράς, και μετά έχει να κάνει με τη συμβολή όλων, με το να γνωρίζει ο καθένας τον ρόλο του.

Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μπόρεσε να πάρει αυτή την απόφαση, να ορίσει τον ρόλο κάθε παίκτη, και η ομάδα το αγκαλιάζει σε υψηλό επίπεδο».

