Συγκινητική σκηνή: Σε Live εκτέλεση ο κοινός Εθνικός Ύμνος στο «Σπύρος Κυπριανού» (vid)

Σε Live εκτέλεση ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος στην αναμέτρηση της Κύπρου με την Ελλάδα στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανού».

Συγκινητική στιγμή πριν την έναρξη της αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο για την 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket.

Συγκεκριμένα ο κοινός Εθνικός Ύμνος ακούστηκε σε live εκτέλεση στο κατάμεστο από Έλληνες και Κύπριους φιλάθλους «Σπύρος Κυπριανού».

Μάλιστα η αναμέτρηση έχει ιστορική σημασία, καθώς η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη επίσημη ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο στην ιστορία και τη δεύτερη στην ιστορία των EuroBasket μετά το 1939, σε παιχνίδι ανάμεσα σε Φινλανδία και Εσθονία.

