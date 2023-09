Ο Μαμουκελασβίλι παίζει πινγκ πονγκ με τον Τζινόμπιλι και δηλώνει ευλογημένος (vid)

Ο Μανού Τζινόμπιλι επέστρεψε στον… τόπο του εγκλήματος και όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του. Ο Αργεντίνος μύθος των Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψε στα παλιά του λημέρια και όπως είναι φυσιολογικό γνώρισε την αποθέωση από όποιον και αν συνάντησε.

Αυτός όμως που ακόμα δεν πιστεύει τη συνάντησή του μαζί του είναι ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι. Ο παίκτης των Σπερς τρελάθηκε με την παρουσία του Τζινόμπιλι με τους δυο τους μάλιστα να έχουν την ευκαιρία να παίξουν πινγκ πόνγκ.

Αυτό ήταν το… αποκορύφωμα για τον Μαμουκελασβίλι ο οποίος ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σχετικό στιγμιότυπό και δήλωσε… ευλογημένος.

«Παίζω στα αλήθεια πινγκ πονγκ με τον Μανού. Τι ζωή! Είμαι ευλογημένος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Am I really playing ping pong with manu Ginóbili? 🤣🤣 what a life 😭 blessed ! https://t.co/txyUzabkiI