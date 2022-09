Μανού Τζινόμπιλι, Τιμ Χάρνταγουεϊ και Τζορτζ Καρλ στο Hall of Fame του ΝΒΑ (vids)

Τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του ΝΒΑ εντάχθηκαν μεταξύ συνολικά 13 ακόμα ατόμων επισήμως στο Hall of Fame του ΝΒΑ, φορώντας παραδοσιακά το πορτοκαλί σακάκι.

Ποιοι είναι αυτοί; O δύο φορές NBA All-Star και τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA με τους Σπερς Μανού Τζινόμπιλι, ο πέντε φορές NBA All-Star Τιμ Χάρνταγουει, γνωστός για την καριέρα του στους Ουόριορς και ο θρυλικός προπονητής Τζορτζ Καρλ (των Σουπερσόνικς) που βρίσκεται στην 6η θέση των κόουτς με τις περισσότερες νίκες στη λίγκα (1.175 σε 1.999 παιχνίδια).

Ο Τζινόμπιλι παρουσιάστηκε στην τελετή από τον επί χρόνια συμπαίκτη του στο Σαν Αντόνιο, Τιμ Ντάνκαν, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ από τους Αϊζάια Τόμας, Μιτς Ρίτσμοντ, Κρις Μάλιν, Νέιτ Άρτσιμπαλντ και Γιολάντα Γκρίφιν και ο Τζορτζ Καρλ από τους Ρόι Ουίλιαμς, Γκάρι Πέιτον και Μπόμπι Τζόουνς.

Τα υπόλοιπα δέκα ονόματα που εντάχθηκαν στο HOF είναι τα εξής: Λίντσεϊ Ουέιλεν, Σουίν Κας, Μπομπ Χάγκινς, Μαριάν Στάνλεϊ, Χιου Έβανς, Τερέζα Σανκ-Γκρεντζ, Ντελ Χάρις, Λου Χάντσον, Λάρι Κοστέλο, Ράντιβοϊ Κόρατς

The Class of 2022 rocking that Naismith Orange. 🤩👔💍 #22HoopClass pic.twitter.com/9cT11m4oPT — Basketball HOF (@Hoophall) September 10, 2022

Crossing-over and into the HOF!



Congratulations to 2022 @Hoophall inductee Tim Hardawaypic.twitter.com/FYzHRFpyOL — NBA History (@NBAHistory) September 10, 2022