Οι μεγάλοι είδαν αυτό το 8άρι; Ο κορυφαίος box-to-box μέσος των ομίλων του Μουντιάλ παίζει στη Superleague

Ποιος να το πίστευε...

Όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, οι περισσότεροι από εμάς είχαμε ήδη έτοιμο το σενάριο στο μυαλό μας. Περιμέναμε να αποθεώσουμε τον Κριστιάνο στην τελευταία του παράσταση άσχετα αν γι’ αυτήν μας προέκυψε ο Μέσι, να χαζέψουμε τα μαγικά του Εμπαπέ ή να δούμε αν ο Βινίσιους θα πάρει στις πλάτες του την Βραζιλία και το αν ο Νεϊμάρ θα παίξει ρόλο ή όχι. Η ιστορία του ποδοσφαίρου όμως, δεν είναι μόνο αυτοί: πολλές φορές γράφεται και από διάφορους «αθόρυβους» ήρωες.