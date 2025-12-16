Αυλαία στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταδόσεις, κανάλια και σπίκερ

Τι ώρα παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Πέφτει την Τετάρτη 17/12 η αυλαία της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τρεις αγώνες.

Στον Παναθηναϊκό αρκεί η… απλή νίκη στην Καβάλα για να σφραγίσει την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase και στους «8» της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα στην 4άδα και του αρκεί η νίκη και με ένα γκολ διαφορά επί του Ηρακλή για να τερματίσει πρώτος. Και ο ΠΑΟΚ αν νικήσει τη Μαρκό ανεβαίνει 9ος κι από τη διαφορά τερμάτων θα κριθεί το τελικό του πλασάρισμα στη βαθμολογία (για την 7η θέση χρειάζεται νίκη με 4+ γκολ διαφορά).

Το πρόγραμμα:

16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Σωτήρη Ταμπάκου

18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής , Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου και Δημήτρη Ξαρλή

20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ Μιχάλη Μελισσίδη και Πάρη Τσελεπίδη.

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