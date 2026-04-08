Ανταγωνιστική και βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση εμφανίστηκε η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών, η οποία γνώρισε την ήττα με 24-22 από την Ισπανία, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου για το EURO 2026, που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης στην Κοζάνη.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μενέλαου Δανήλου έδειξε πρόοδο, περιορίζοντας σημαντικά τη διαφορά σε σχέση με το βαρύ 35-15 του πρώτου γύρου.

Η «γαλανόλευκη» παραμένει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, έχοντας «κλειδώσει» την τρίτη θέση στον όμιλο μετά τις δύο νίκες επί του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι στα τελικά της διοργάνωσης προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες από το σύνολο των έξι ομίλων.

Η Ισπανία, που είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση και διαθέτει σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει προβάδισμα έως και τεσσάρων τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, η Ελλάδα αντέδρασε εντυπωσιακά, καλύπτοντας το εις βάρος της 12-8 στο 24ο λεπτό και φτάνοντας στην ισοφάριση (12-12) πριν την ανάπαυλα, χάρη σε ένα σερί 4-0 με πρωταγωνίστριες την Ανδρίτσου και τη Ζενέλι. Καθοριστική ήταν και η παρουσία της Μάγδας Κεπεσίδου κάτω από τα δοκάρια, η οποία πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις.

Στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες κινήθηκαν κοντά στο σκορ, με τη «γαλανόλευκη» να απαντά σε κάθε προβάδισμα της Ισπανίας. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν οι φιλοξενούμενες πήραν εκ νέου διαφορά τριών τερμάτων και «κλείδωσαν» τη νίκη, διατηρώντας το απόλυτο στον όμιλο.

ΕΛΛΑΔΑ: Μ. Κεπεσίδου 1, Κερλίδη 1, Παπαδοπούλου, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 1, Ν. Κεπεσίδου, Κουκμίση, Σαμολαδά 10, Ζενέλι 2, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 7, Μανιά, Σεβδίλη, Καπρινιώτη.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Θεσαρέο, Βέγκε 2, Ετσεβερία 2, Λίσα Τσάπτσετ 2, Ντελγκάδο 9, Φερνάντεθ 1, Μπερνάμπε, Άλβαρεθ 2, Λίντιε Τσάπτσετ, Αρόγιο, Πράντες, Αγκουγιό 2, Όπενταλ 3, Ροντρίγκεθ, Μοράλες, Σαντόμε 1.

Διαιτητές: Μαρτσέλο Καρίνο-Στέφανο Πελεγκρίνο (Ιταλία). Παρατηρητής: Ιονούτς Αντρέι Μπάρμπου (Ρουμανία). Δίλεπτα: 4-7. Πέναλτι: 5/8-5/7.