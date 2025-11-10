Με εντολή εισαγγελέα χρήση καμερών στο ντέρμπι χάντμπολ ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Με εντολή εισαγγελέα στο σημερινό ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Handball Premier στο «Γ. Κασιμάτης» (20:30) θα υπάρξει χρήση καμερών και κάθε τεχνικού Μέσου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση πράξεων βίας.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι σύμφωνα με Εντολή Εισαγγελέα, στη σημερινή αναμέτρηση χάντμπολ ανάμεσα στις ομάδες ΑΕΚ – ΟΣΦΠ / Όμιλος Ξυνή, έχει εγκριθεί η χρήση καμερών και κάθε τεχνικού Μέσου, για οπτική και ηχητική καταγραφή, εντός της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτής, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Τυχόν υλικό που θα συγκεντρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων και για τους σκοπούς της πρόληψης, της επιβολής και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή περιοριστικών όρων».