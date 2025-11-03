Πήρε το ντέρμπι η ΑΕΚ! (vid)

Η ΑΕΚ αναδείχτηκε νικήτρια στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών του Χάντμπολ, καθώς επικράτησε 24-30 μέσα στη Μίκρα του ΠΑΟΚ.

Η Ένωση ήταν καθ' όλη τη διάρκεια ανώτερη από τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με συν έξι. Ένα προβάδισμα που δεν έχασε ποτέ ούτε στο δεύτερο ημίχρονο με αποτέλεσμα να κάνει το 2Χ2 στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Για την ΑΕΚ στο ματς πρωταγωνίστησε η Παϊζίνιο που πέτυχε επτά τέρματα.

Διαιτητές: Νάσκος-Τσιάνας. Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 3/3-3-4.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-6, 8-9, 10-10, 12-16, 12-18 (ημ.), 14-19, 15-21, 19-23, 21-25, 22-26, 24-30.

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Τροχίδου, Μεντεσίδου, Κουκμίση 1, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολσζόβα 1, Σεβδίλη 3, Ανδρίτσου 3, Γκρμπάβτσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 4, Σεμελίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 3.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βικτόφσκα, Παναγιωτίδου 4, Γκόμες, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 1, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 7, Σαρκίρη, Μανιά 2, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο 2, Μονίκ 3.