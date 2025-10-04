MENU
Live streaming: ΠΑΟΚ - Σαμαντρέζα

Χάντμπολ
Ζωντανά από το ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» Μακροχωρίου της Βέροιας η πρώτη αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Σαμαντρέζα για τον Round 2 του EHF European Women's Cup.
