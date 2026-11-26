Ένας γιατρός συγκέντρωσε 20 πολύτιμες οδηγίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, καρκίνου και διαβήτη. Διαβάστε ποιες είναι με ένα κλικ στο Menshouse.gr
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Ένας γιατρός συγκέντρωσε 20 πολύτιμες οδηγίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, καρκίνου και διαβήτη. Διαβάστε ποιες είναι με ένα κλικ στο Menshouse.gr
Όχι θεωρίες, αλλά πράξη: Οι 20 οδηγίες ενός γιατρού για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, καρκίνου και διαβήτη