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Όλο το διάστημα το όνομά της «παίζει» ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Νίκου Ανδρουλάκη όμως η μετακίνησή της στο ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει όλο και λιγότερες πιθανότητες.