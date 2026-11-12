Δύο άλλοτε κολλητοί του Τσίπρα… στρίβουν προς το ΠΑΣΟΚ

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Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψάχνει την περαιτέρω διεύρυνση και τα δύο αυτά πρόσωπα μπορούν να του δώσουν μεγάλα κέρδη στην αριστερή πολυκατοικία.