Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δύο άλλοτε κολλητοί του Τσίπρα… στρίβουν προς το ΠΑΣΟΚ 12-11-2026 11:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψάχνει την περαιτέρω διεύρυνση και τα δύο αυτά πρόσωπα μπορούν να του δώσουν μεγάλα κέρδη στην αριστερή πολυκατοικία. Διαβάστε ποια είναι με ένα κλικ στο instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα: Εάν σε 1 λεπτό κάνεις 10/10 τότε είσαι επισήμως γεωγραφική ιδιοφυΐα menshouse.gr Όλοι θυμούνται τα χαστούκια, κανείς αυτό: Τι δεν έκανε ούτε μία φορά ο Βέγγος στον «Ηλία του 16ου» menshouse.gr Δύο άλλοτε κολλητοί του Τσίπρα… στρίβουν προς το ΠΑΣΟΚ instanews.gr Η γνώμη του Νίστρουπ για τον Σωτήρη Κοντούρη menshouse.gr Kαλείται να λύσει… εξίσωση ο Τσίπρας: Το πρόσωπο που φέρνει μουρμούρα στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr «Εκεί που καθόμουν στον καναπέ…»: Η Ναταλία Δραγούμη μόλις απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί με μια φωτογραφία (Pic) dailymedia.com.gr «Ένα Σαββατοκύριακο της Εριέττας Μαυρουδή»: Το αιχμηρό σχόλιο Χωμενίδη για όσα γράφτηκαν για τη μητέρα της Ναταλίας Γερμανού dailymedia.com.gr Ένας «Στεφ Κάρι» στα χέρια του Σπανούλη menshouse.gr Δύο άλλοτε κολλητοί του Τσίπρα… στρίβουν προς το ΠΑΣΟΚ SHARE