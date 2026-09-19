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Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με τον Καλάμπρια

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Ο Ιταλός δεξιός μπακ παγιώνει όλο και περισσότερο τη θέση του στην ομάδα και οδεύει προς το να φτάσει στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

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Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με τον Καλάμπρια