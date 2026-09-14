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Το τέλος της ΔΕΘ, η αρχή για ντεμαράζ μεταγραφών: Τέσσερα νέα πρόσωπα στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ

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Σειρά για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ με πρόσωπα τα οποία θα διευρύνουν τους ορίζοντες του κόμματος και θα μεγαλώσουν το τόξο των ψηφοφόρων.

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Το τέλος της ΔΕΘ, η αρχή για ντεμαράζ μεταγραφών: Τέσσερα νέα πρόσωπα στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ