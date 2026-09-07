Φλέβα χρυσού ο Ούγκρεσιτς

Έπαιξε (μαζί με τις καθυστερήσεις) 20 λεπτά. Κι όμως ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να βγουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

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