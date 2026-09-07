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Τους άφησε στα κρύα του λουτρού: H απουσία που έκανε κρότο στη ΔΕΘ

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Μια από τις απουσίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που σχολιάστηκε πολύ, λόγω της βαρύτητας του ονόματος.

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Τους άφησε στα κρύα του λουτρού: H απουσία που έκανε κρότο στη ΔΕΘ