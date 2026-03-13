Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Απειλή ασφάλειας σε εξέλιξη, μείνετε σπίτια σας και καλυφθείτε»

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) στην Κύπρο, καθώς ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι για «απειλή ασφάλειας».

Σε μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους του Ακρωτηρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyprustimes, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους και να μην μετακινηθούν μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».