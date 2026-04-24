Χατζηευστρατιάδου: «Όταν υπέγραψα στον αιώνιο αντίπαλο ηρέμησα, δεν ξεχωρίζω χρώματα ή σήματα»

Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την πορεία της στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας ακόμη ένα πρωτάθλημα στη Volley League γυναικών και φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα με το «τριφύλλι». Μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια, ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα της στον Ολυμπιακό.

Η έμπειρη κεντρική μίλησε στην εκπομπή «Match Point» της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για τη φετινή επιτυχία και τη σταθερότητα του Παναθηναϊκού, ενώ επιβεβαίωσε και τη μεταγραφή της στον Ολυμπιακό, όπου θα συνεχίσει την καριέρα της.

Όπως ανέφερε, όταν υπέγραψε στον αιώνιο αντίπαλο ηρέμησε, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της που θα αγωνιστεί σε ένα εξίσου ανταγωνιστικό περιβάλλον.

«Όταν υπέγραψα στον αιώνιο αντίπαλο ηρέμησα. Χαίρομαι που θα αγωνιστώ σε μια εξίσου ανταγωνιστική ομάδα. Δεν με εμπόδισε κάτι. Ξέρω ότι, ό,τι περνούσε από το χέρι μου θα το έκανα, έδωσα τα πάντα στις τελευταίες μου εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό, γιατί ήξερα ότι θα ήταν οι τελευταίες. Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό, γιατί για αυτό προπονούμαι τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν κλείνω κάποια πόρτα. Χαρά μου που υπογράφω σε μια ομάδα, γιατί αυτό ονειρευόμουν να κάνω από μικρή. Δεν ξεχωρίζω χρώματα ή σήματα, χαίρομαι που το κάνω σαν δουλειά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων…