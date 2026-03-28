Non stop γλέντι του τριφυλλιού που ισοπεδώνει τον Ολυμπιακό όπου τον βρει. Με μάγκικη ανατροπή μέσα στο Ρέντη (2-3 σετ από 2-1 και 12-15 από 10-7 στο τάι μπρέικ) έκανε το 2-0 στα ημιτελικά και το 8-0 συνεχόμενο στο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών.

Σπουδαία νίκη και μίση.. πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρότι βρέθηκε πίσω με 2-1 σετ, έκανε την ανατροπή σε 2-3 στην έδρα του Ολυμπιακού και χρειάζεται άλλη μια νίκη ώστε να βρεθεί στους τελικούς της Novibet Volley League.

Επόμενος αγώνας την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 21:15 στο κλειστό του Μετς.

Με μπλοκ του Τζούριτς ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με +3 στο πρώτο σετ (8-5). Όμως ο Παναθηναϊκός το ανέτρεψε στα μέσα του σετ (14-15) ύστερα από μπλοκ του Νίλσεν. Οι «πράσινοι» διεύρυναν το υπέρ τους σκορ στο 16-19. Ο Γκάσμαν με δικό του άσσο μεγάλωσε την διαφορά στους τέσσερις (19-23) και ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-1 στα σετ (21-25).

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με τρεις (7-4). Ο Παναθηναϊκός μείωσε τον πόντο (12-11). Ύστερα από 2 λάθη των Νίλσεν και Γιάντσουκ, οι γηπεδούχοι απέκτησαν ξανά την διαφορά με τρεις (18-15) και σε κρίσιμο σημείο την ανέβασαν στο +4 (22-18). Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έκανε διαχείριση του υπέρ του σκορ και ισοφάρισε στα με 25-21, μετά από κακό σέρβις του Νίλσεν.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τις 2 ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο μέχρι που ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μικρό προβάδισμα με 2 (4-6). Ο Ατανασίεβιτς ισοφάρισε σε 8-8, αλλά οι «πράσινοι» με άσο του Γιάντσουκ έστειλαν ξανά το σκορ στο +2 (8-10). Με 2 διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς και άστοχη επίθεση από τον Πρωτοψάλτη, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 2 (13-11). Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει αυτήν την απόσταση και να πάρει το σετ (25-23), καθώς το σερβίς του Γιάντσουκ κατέληξε στο φιλέ.

Ανώτερος ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με τρεις (9-12), μίκρυνε η διαφορά στον 1 (11-12) μετά από εύστοχη επίθεση του Κουμεντάκη. Το «τριφύλλι» δεν πτοήθηκε και απάντησε άμεσα, ο Νίλσεν πήρε το μπλοκ άουτ και έκανε το 15-18. Με άσο του Νίλσεν ο Παναθηναϊκός είχε 5 set ball (19-24) και έστειλε το ντέρμπι στο tie break (20-25).

Στο πέμπτο σετ ο Ατανασίεβιτς χάρισε νωρίς στον Ολυμπιακό θέση... οδηγού στο σκορ με +3 (4-1). Ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο για το 5-4, αλλά με άσο από τον Τζούριτς οι γηπεδούχοι έκαναν το 7-4. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα φέρνοντας το σκορ στα ίσα (10-10) και προσπέρασε με μπλοκ άουτ του Γιάντσουκ και μπλοκ από το Νίλσεν (12-14). Ύστερα από λάθος του Ατανασίεβιτς η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή (12-15) και πλέον χρειάζεται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους τελικούς.

Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15) σε 133'



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Σέντλατσεκ 13 (12/26 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 43% άριστες), Πέριν 9 (8/22 επ., 1 άσσος, 23% υπ. - 16% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 30 (26/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2/2 επ.), Τζούριτς 10 (3/7 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 65% υπ. - 55% άριστες), Πιτακούδης 1 (1/1 επ.), Κουμεντάκης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 75% άριστες), Δαλακούρας, Ζουπάνι.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (6/13 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 27 (25/37 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. - 42% άριστες), Νίλσεν 19 (16/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (2/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σπίριτο 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 47% υπ. - 47% άριστες) Χανδρινός (λ, 54% υπ. - 38% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. - 36% άριστες).