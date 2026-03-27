Με φανταστικό Ερνάντεζ και ζεστό Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 - Την ερχόμενη Τετάρτη το τρίτο ματς στη Νέα Σμύρνη.

Ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με 0-1 σετ, γύρισε... τούμπα την κατάσταση και με κορυφαίο τον Φερνάντο Ερνάντεζ και εξαιρετικό Γαλιώτο νίκησε τον Μίλωνα με 3-1 και έφερε την σειρά στα ίσια (1-1).

Στο πρώτο σετ ο Μίλωνας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπλοκ του Πετρέα πήρε το πάνω χέρι με 4-7, ενώ με λάθος του Κοκκινάκη οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα καλό -για τα δεδομένα του σετ- προβάδισμα για τα δεδομένα του σημείου με 10-14.

Με μπλοκ του Ερνάντεζ ο ΠΑΟΚ πλησίασε στον έναν (17-18) ωστόσο το σύνολο του Σάκη Ψάρρα διατήρησε την ψυχραιμία του βλέποντας τον Δικέφαλο να τον... φτάνει και με μπλοκ του Αγκάμεζ πήγε στο 20-23. Τελικά, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε στο 0-1 με 21-25 με τον Σχάουτεν, ανοίγοντας το σκορ στο ντέρμπι.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος να ισοφαρίσει και με κόντρα μπάλα του Κοβάσεβιτς αλλά και άσσο του Γαλιώτου ξέφυγε γρήγορα με 9-3. Με το πέρας του σετ, ο Δικέφαλος διεύρυνε ολοένα και περισσότερο τη διαφορά (16-8, Ερνάντεζ), ωστόσο ο Μίλωνας με τον Νανόπουλο μείωσε αρχικά σε 17-14, ενώ με άσσο του εξαιρετικού Έλληνα αθλητή έφτασε το ματς στον πόντο (21-20).

Οι ασπρόμαυροι πήγαν στο +3 με 23-20 από τον Κοβάσεβιτς, αλλά οι Νεοσμυρνιώτες με σερί 0-3 και τρομερό πρώτο χρόνο του Θεοδόση ισοφάρισαν στους 23. Τελικά, με Κοβάσεβιτς και κόντρα μπάλα του Κοκκινάκη, ο ΠΑΟΚ που έκανε τα εύκολα... δύσκολα έπιασε τους 25 και έκανε το 1-1

Το τρίτο σετ ξεκίνησε από μία κόκκινη αφού Τακουρίδης και Αγκάμεζ είχαν μία διένεξη μετά τους έντονους πανηγυρισμούς του στατιστικολόγου του Μίλωνα έφερε αναστάτωση στο Παλατάκι, με την φωτιά να σβήνει σχετικά γρήγορα. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο 10-10, εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Ερνάντεζ, κόντρα μπάλα του Γαλιώτου και λάθος του Σχάουτεν πήγε στο +3 με 16-13, ενώ με εκπληκτικό μονό στοπ του Κόλεφ στον Αγκάμεζ ο Δικέφαλος ξέφυγε με 21-15.

Ο Μίλωνας με τα σερβίς του Χουσουρίδη που δυσκόλεψαν την υποδοχή του ΠΑΟΚ μείωσε σε 21-18 ωστόσο οι ασπρόμαυροι με τον Ερνάντεζ έφτασαν στο 25-19 και πήραν το πάνω χέρι στο ματς με 2-1.

Στο τέταρτο σετ και με τον Ερνάντεζ σε καταπληκτική κατάσταση ο Δικέφαλος πήρε το πάνω χέρι από νωρίς με 7-4, ενώ ο Κοβάσεβιτς με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 11-6. Ο Μίλωνας με σερί 0-3 μείωσε σε 11-9, ωστόσο ο Δικέφαλος είχε ξανά τις λύσεις να ξεφύγει με 17-13 με μπλοκ του Τζέντρικ και 19-13 από άσσο του Γαλιώτου.

Οι φιλοξενούμενοι με άσσο του Νανόπουλου μείωσαν σε 21-18 ωστόσο ο Δικέφαλος που είχε βάλει ήδη τις βάσεις της νίκης, έφτασε εύκολα στο 25-20 και παίρνοντας τη νίκη με 3-1, ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 21-25

2ο σετ: 8-3, 16-8, 21-17, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-15, 25-19

4ο σετ: 8-4, 16-12, 21-16, 25-20



*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 1 άσσο, 48 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) σε 108'



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (9/25 επ., 62% υπ. - 38% άριστες), Κόλεφ 7 (3/8 επ., 4 μπλκ), Γαλιώτος 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντεζ 24 (20/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 16 (15/30 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 25% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), Μούχλιας.



Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Σχάουτεν 18 (18/34 επ.), Αγκάμεζ 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Νανόπουλος 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. - 15% άριστες), Πολουγιάν 12 (8/28 επ., 4 μπλοκ, 43% υπ. - 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 39% υπ. - 28% άριστς), Δοροβάτας (λ), Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Σουσουρίδης, Χάκας 1 (1/2 επ.).