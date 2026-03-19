Χριστοφιδέλης: «Συγχαρητήρια σε όλους ήταν μία συνολική προσπάθεια» (vid)

Ο Φλοίσβος πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Πανιώνιο, επιστρέφοντας από το 2-0 και παίρνοντας τη νίκη με 3-2, αποτέλεσμα που του χάρισε την πρόκριση στον τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Κώστας Χριστοφιδέλης, στάθηκε στη συμβολή όλων και στην ψυχραιμία που χρειάστηκε για να έρθει το αποτέλεσμα.

Όσα δήλωσε ο Κώστας Χριστοφιδέλης στην ΕΡΤ:

«Εμείς στον πάγκο πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά την ηρεμία που χρειάζεται, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Η αλήθεια είναι πως δεν ξεκινήσαμε όπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε έναν ημιτελικό. Κάναμε πολλά αβίαστα λάθη. Ο Πανιώνιος τα εκμεταλλεύτηκε στα δύο πρώτα σετ. Στη συνέχεια με κάποιες αλλαγές στη σύνθεση μας και εξακολουθώντας να έχουμε προβλήματα τραυματισμών μπορέσαμε και βρήκαμε λύσεις και ανάσες. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηρακλή τον Παπαδόπουλο που βοήθησε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σπουδαία ανατροπή. Είμαστε στον τελικό.

Δυστυχώς η ομάδα από αρχές Γενάρη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και από ότι φαίνεται δύο από αυτά δεν θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλους τους αθλητές έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε γεμάτο ρόστερ και τα παιδιά μπορούνε και ανταποκρίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτό έγινε και σήμερα, συγχαρητήρια σε όλους ήταν μία πολύ συνολική προσπάθεια. Ειδικά έτσι όπως ήρθε, απέναντι σε μία πολύ αξιόμαχη ομάδα, σε έναν ημιτελικό κυπέλλου καταλαβαίνεται ότι έχει διπλή σημασία».