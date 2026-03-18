Γράφει ιστορία ο Παναθηναϊκός - Έτοιμος για την ευρωπαϊκή κούπα!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του στο βόλεϊ γυναικών, υποδεχόμενος τη Βαλεφόλια στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup, με στόχο την ανατροπή και την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τίτλου (18/3, 19.00 Cosmote Sport7HD)

Στον πρώτο τελικό στην Ιταλία, οι «πράσινες» γνώρισαν την ήττα με 3-2 σετ, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και εναλλαγών το σκορ, διατηρώντας όμως ακέραιες τις ελπίδες τους για το τρόπαιο. Τα δύο σετ που πήρε η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι έδωσαν ψυχολογία στις αθλήτριες και σε όλο τον οργανισμό ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας.

O Παναθηναϊκός για να πανηγυρίσει τον τίτλο θα χρειαστεί καθαρή νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ θα χρειαστεί να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Η Βαλεφόλια για να πανηγυρίσει τον τίτλο χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή να κατακτήσει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας στο τάι μπρέικ.

Το κλειστό της Γλυφάδας θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λίγη ώρα, επιβεβαιώνοντας την ανυπονησία και την προσμονή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για τη κατάκτηση του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των «32» του Challenge Cup και έφτασε αήττητος μέχρι τα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε την ελβετική Ντούντινγκεν, στους «16» την Μπράγκα από την Πορτογαλία και στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα από τη Σερβία.

Στα ημιτελικά υπήρξε ο ελληνικός εμφύλιος με τον Πανιώνιο, με το τριφύλλι να πετυχαίνει δύο νίκες, η πρώτη στο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και στον επαναληπτικό στη Νέα Σμύρνη νίκησε με 3-2 σετ.

Στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, η Βαλεφόλια αντιμετώπισε την ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ, όμως στον επαναληπτικό έχασε με το ίδιο σκορ και στις λεπτομέρειες έχασε το χρυσό σετ. Στη φάση των «16» οι Ιταλίδες απέκλεισαν με δύο νίκες την Φατούμ από την Ουγγαρία και στα προημιτελικά άφησαν εκτός συνέχειας την ισπανική Γκραν Κανάρια. Στους ημιτελικούς αντιμετώπισε για δεύτερη φορά ομάδα από την Ουγγαρία, αυτή τη φορά την Καποσβάρι και με δύο νίκες προκρίθηκε στον τελικό.

Αλεσάντρο Κιαπίνι: Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας ότι θα παίξουμε στο επίπεδο που απαιτεί ένας τελικός

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και γνωρίζουμε ότι παίζουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε προετοιμαστεί με τον σωστό τρόπο και θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε στο επίπεδο που απαιτείται. Στον πρώτο αγώνα δεν παίξαμε τέλεια. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξή του και έντονα συναισθήματα. Τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε τον τελικό με τον σωστό τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε στις δυνατότητές μας» δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Πέννυ Ρόγκα: Είμαστε όλοι έτοιμοι ψυχολογικά και σωματικά

«Έχουμε δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε έως εδώ. Η ομάδα είναι έτοιμη τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, ώστε να δώσει έναν δυνατό αγώνα απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Γνωρίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Οι φίλαθλοί μας μας αγαπούν και μας στηρίζουν διαρκώς. Νιώθω τυχερή που θα ζήσω έναν ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά στην καριέρα μου και ανυπομονώ γι’ αυτή τη στιγμή» σημείωσε η αρχηγός του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία.