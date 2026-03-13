Μετά τα δύο ματς στην κανονική περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ, έκανε το 1-0 με επική ανατροπή (3-1 σετ) στο 4ο σετ και ήρωες στο φινάλε τους Γκάσμαν, Κασαμπαλή.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία απέναντι στον Ολυμπιακό και έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε το σερβίς, με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει 12 άσσους, έναντι μόλις 4 του Ολυμπιακού.

Σε ατομικό επίπεδο, κορυφαίος των «πρασίνων» ήταν ο Ράσμους Νίλσεν με 23 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους, εκ των οποίων οι πέντε προήλθαν από άσσους. Από την πλευρά του Ολυμπιακού ξεχώρισαν ο Μάρκος Σέντλατσεκ με 11 πόντους και ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς με 14.

Οι επόμενοι ημιτελικοί δεν έχουν ακόμη οριστεί, καθώς στις 19 και 20 Μαρτίου θα διεξαχθεί το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, ο ΟΦΗ και ο Φλοίσβος.

Το ματς

Δυναμικό ξεκίνημα στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα 5 πόντων (7-2), αναγκάζοντας τον Αντώνη Βουρδέρη να πάρει το πρώτο time out στον αγώνα. Ο Βουλκίδης ανέβασε την απόσταση στους 7 (18-11), δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Ολυμπιακός και έτσι οι «πράσινοι» πήραν το σετ με 25-16.

Ανώτερος στην αρχή του δεύτερου σετ ο Παναθηναϊκός καθώς από νωρίς πήγε στο +4 (8-4). Ο Ολυμπιακός μείωσε στον 1 (9-8) και πέρασε μπροστά στο 11-12. Με δύσκολο πόντο του Σέντλατσεκ διεύρυνε την απόσταση στους τέσσερις (15-19). Από εκεί και πέρα έκαναν μια διαχείριση του σκορ οι «ερυθρόλευκοι» και ισοφάρισαν στα σετ (21-25) μετά από λάθος σερβίς του Σπίριτο.

Το τρίτο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με τέσσερις (7-3). Το σετ συνεχίστηκε με τους γηπεδούχους να διατηρούν στην συγκεκριμένη απόσταση και με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βρει λύσεις για να μειωθεί. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να πάρει με άνεση το σετ (25-20).

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του τέταρτου σετ, με καμία από τις 2 ομάδες να μην μπορεί να αποκτήσει κάποια διαφορά. Δύο σερί μπλοκ από τον Σέντλατσεκ χάρισαν στον Ολυμπιακό προβάδισμα με 2 (18-20). Σε κρίσιμο σημείο οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +4 (19-23) αλλά το «τριφύλλι» απάντησε φέρνοντας το σκορ στα ίσα (23-23). Όμως δεν σταμάτησε εκεί, με άσο του Κασαμπαλή και πέρασμα από τον Ανδρεόπουλος πήρε με σπουδαία ανατροπή το σετ (28-26) και τη νίκη με 3-1.

Τα σετ: 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 49 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 42 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρέοπουλος): Γκάσμαν 12 (5/10 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/10 επ., 3 άσοι, 50% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 23 (21/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (4/5 επ., 2 άσοι), Σπιρίτο 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 6 (6/16 επ., 58% υπ. – 33% άριστες) / Χανδρινός (λ., 59% υπ. – 41% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Ανδρεόπουλος 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 42% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (4/4 επ., 1 άσος), Σέντλατσεκ 11 (8/23 επ., 3 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Πέριν 9 (9/16 επ., 37% υπ. – 16% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (13/23 επ.), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 άσος), Τζούριτς 11 (6/8 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 72% υπ. – 36% άριστες), Χασμπάλα 2 (2 άσοι), Δαλακούρας 1 (1/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λινάρδος 1 (1 μπλοκ)