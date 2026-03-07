Σκουλικάρης: «Είναι αξιέπαινα τα κορίτσια παρόλο που χάσαμε - Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο» (vid)

Ο προπονητής του ΑΟ Θήρας, Σκουλικάρης, μίλησε μετά τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Πανιώνιο, στον οποίο η ομάδα του ηττήθηκε με 3-1 σετ.

Ο κόουτς της ομάδας της Σαντορίνης, στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην πίεση με την οποία μπήκε ο Πανιώνιος στο παιχνίδι, αλλά και στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι αθλήτριές του παρά την ήττα.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε:

«Ξεκινήσαμε με πολύ άγχος. Το πρέσινγκ το είχε ο Πανιώνιος. Κάναμε την προσπάθειά μας. Είναι αξιέπαινα τα κορίτσια παρόλο που χάσαμε. Δεν μας βγήκαν μερικά πράγματα. Πίστευα ότι θα γυρίσουμε το παιχνίδι στο 2-1.

Ο Πανιώνιος έχει παίκτριες υψηλού επιπέδου, που ξέρουν να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Δίκαια νίκησαν. Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο. Είμαστε πετυχημένοι. Συνεχίζουμε για την τετράδα».