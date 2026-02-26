Χατζηευστρατιάδου στο SDNA: «Υπομονή, πολύ μεράκι και πολλή προπόνηση»

Μια από τις παίκτριες του Παναθηναϊκού που έζησε όλη τη διαδρομή των τελευταίων χρόνων είναι η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Η Ελληνίδα κεντρικός μίλησε στο SDNA και στάθηκε στην σκληρή δουλειά που προηγήθηκε για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στον ευρωπαϊκό τελικό αλλά και την πολύτιμη συνεισφορά του κόσμου σε αυτό.

Ξέρεις τη διαδρομή ίσως καλύτερα από όλες αυτά τα τελευταία χρόνια. Τι πέρασε από το μυαλό σου όταν κατακτήσατε και το δεύτερο σετ;

Μια τεράστια διαδρομή με πολλή υπομονή, πολύ μεράκι και πολλή προπόνηση. Από τη μία έχουμε κάνει το επόμενο βήμα, αλλά από την άλλη δεν μας είναι αρκετό γιατί θέλουμε να πάμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Να το κάνουμε για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για την ομάδα, για εμάς. Ανάκατα τα συναισθήματα, χαρά και ρίγη, αλλά τη στιγμή που τελείωσε το δεύτερο σετ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Σίγουρα το ζευγάρωμα με τον Πανιώνιο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα που μπορούσατε να έχετε. Τι ήταν αυτό που μετέτρεψε το σημερινό παιχνίδι σε όχι βατό, αλλά το έφερε πλήρως στα μέτρα σας από το ξεκίνημα κιόλας;

Θεωρώ ότι ήμασταν με το σκεπτικό να κατακτήσουμε τα δύο σετ, και όχι μόνο τα δύο σετ, ακόμα και όλο το παιχνίδι για να φτάσουμε στον αρχικό στόχο, στον τελικό του ευρωπαϊκού. Νομίζω ότι φαίνεται ότι εμάς δεν μας σταματάει τίποτα και θα κάνουμε το κάτι παραπάνω.

Το είχατε δηλώσει και πριν το παιχνίδι ότι τα γεμάτα γήπεδα και η ατμόσφαιρα, ανεξαρτήτως σε ποιο γήπεδο παίζετε πάντα είναι ένα "boost". Σήμερα παίξατε σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Παρότι αντίπαλη έδρα, ήταν ένα κλικ, ένα "boost" για εσάς παραπάνω;

Είναι πάντα κίνητρο σε όποια έδρα και να παίζουμε. Νομίζω το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά για εμάς ο κόσμος είναι ο έβδομος παίκτης και θέλουμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο για να δείξουμε την προσπάθεια που κάνουμε σε καθημερινή βάση.

Μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να γίνει στον τελικό σε περίπου δυο-τρεις εβδομάδες;

Δεν μπορώ να το φανταστώ. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζει οπότε περιμένω πως και πως να το δω και εγώ και όλος ο κόσμος.