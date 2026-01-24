Εύκολο απόγευμα για τον ΠΑΟΚ στη Μίκρα, με τις ασπρόμαυρες να κερδίζουν άνετα τον Ηλυσιακό με 3-0 στην 15η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Ηλυσιακό να έχει μικρό προβάδισμα (6-7) χάρη στην Γκέκοβιτς, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα. Με ένα σερί 3-0 από τα σερβίς της Μπάκα ανέτρεψε το σκορ σε 9-7, και στη συνέχεια η Τάρα Τάουμπνερ ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό, οδηγώντας τον Δικέφαλο στο 19-14.

Η διαφορά άνοιξε θεαματικά, φτάνοντας μέχρι το 24-14, και με τελική επίθεση της Μπάκα ο ΠΑΟΚ κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ με 25-15, παίρνοντας σαφές προβάδισμα με 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν ισορροπημένο μέχρι τα μισά, με τα σκορ 8-8 και 12-12, καθώς και οι δύο ομάδες έβρισκαν λύσεις στην επίθεση. Ωστόσο, ένα δυνατό ξέσπασμα των «ασπρόμαυρων» στο 19-15, χάρη στις Σίζαρ και Κόσιτς, έδωσε ξανά τον έλεγχο στον Δικέφαλο. Με τελείωμα της Αμερικανίδας στα άκρα, το σετ έκλεισε στο 25-19, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του κόουτς Γιαπάνη.

Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε με ψυχολογία και ένταση, και με τις πιεστικές σερβίς της Τοντάι αποδιοργάνωσε πλήρως την υποδοχή του Ηλυσιακού, φτάνοντας νωρίς στο 10-4.

Ο Κύπριος προπονητής άνοιξε τότε το rotation, δίνοντας χρόνο στις Καραφουλίδου, Αρμουτσή και Αντύπα, οι οποίες μπήκαν εντυπωσιακά. Ο Δικέφαλος ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 17-7 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ακόμη μία καθαρή επικράτηση: 25-12 και τελικό 3-0, με την Καραφουλίδου να βάζει την τελευταία πινελιά.

Τα σετ: 25-15, 25-19, 25-12