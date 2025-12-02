Ο Ολυμπιακός ONEX πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς», επικρατώντας του μαχητικού Φοίνικα Σύρου στο τάι μπρέικ στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Παρότι οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω με 1-2 σετ (25-17, 18-25, 22-25), αντέδρασαν στο τέταρτο (25-21) και οδήγησαν το ματς στο πέμπτο σετ, όπου εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Αλεξάντερ Νεντελίκοβιτς, που αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, μαζί με τον Ανέστη Δαλακούρα κράτησαν τον Ολυμπιακό όρθιο στο φινάλε του τέταρτου σετ και κυρίως στο πέμπτο, όπου κρίθηκε το παιχνίδι.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του για τον 8ο τίτλο στη διοργάνωση και θα αντιμετωπίσει αύριο (03/12, 17:00) στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΟΦΗ.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επιθετικά. Προηγήθηκε με 9-7, όμως ο Βαν Ντεν Ντρις διατήρησε τον Φοίνικα κοντά στο σκορ (13-12). Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν τη διαφορά (15-12). Οι Συριανοί μείωσαν με τον Νεβό (15-14), αλλά ένα εντυπωσιακό σερί 8-1 με τους Νεντελίκοβιτς και Ατανασίεβιτς «καθάρισε» το σετ. Ο Τζούριτς διαμόρφωσε το τελικό 25-18.

Ο Φοίνικας έδωσε την απάντησή του στο δεύτερο σετ. Με πίεση στο σερβίς, οι Συριανοί ξέφυγαν γρήγορα (6-0) χάρη σε τρεις άσους του Μικελούτσι, ενώ ο Τρούχτσεφ πρόσθεσε ακόμη έναν για το 2-10. Παρότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μειώσει (13-19), ο Φοίνικας κράτησε τον έλεγχο. Ο Τρούχτσεφ ανέβασε τη διαφορά στο 23-15 και το λάθος του Δαλακούρα στο σερβίς ολοκλήρωσε το σετ με 25-18.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Φοίνικας μπήκε δυνατά και στο τρίτο σετ (7-9), όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε άμεσα (10-10). Ο Κωστόπουλος έδωσε λύσεις σε κρίσιμα σημεία, οδηγώντας τη Σύρο στο 14-17. Με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ (18-19, 20-21), ο Τρούχτσεφ πήρε ξανά πρωτοβουλία στο σερβίς (21-24) και ο Κωστόπουλος έκλεισε το σετ στο 25-22.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά (3-0), όμως ο Τρούχτσεφ με τρεις συνεχόμενους άσους έφερε το 7-9. Οι Συριανοί είχαν το προβάδισμα μέχρι το 20-21, όμως ο άσος του Ατανασίεβιτς και το μπλοκ του Καβάνα γύρισαν τη ροή. Ο Φρομ τελείωσε το σετ με νέο άσο, γράφοντας το 25-21 και στέλνοντας τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος. Ο Νεντελίκοβιτς έδωσε λύσεις στην επίθεση (7-3), ο Ατανασίεβιτς ανέβασε τη διαφορά με άσο (8-3) και, παρότι ο Φοίνικας μείωσε προσωρινά (9-5), οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Ο Φρομ έκανε το 13-6 και το σερβίς στο φιλέ του Μικελούτσι ολοκλήρωσε το σετ με 15-7, δίνοντας στον Ολυμπιακό τη νίκη με 3-2.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατσούλης, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κοκορομύτη, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-17

2ο σετ: 1-8, 7-16, 13-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 22-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 25-21

5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-6, 15-7

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 8 άσσους, 44 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-07) σε 128′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 14 (11/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 50% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 20 (13/30 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Δαλακούρας 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 57% άριστες), Καβάνα 6 (2/2 επ., 4 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1/3 επ.), Νεντέλκοβιτς 14 (9/13 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 60% υπ. – 44% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1/3 επ.), Ζουπάνι, Λινάρδος 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1 μπλοκ), Μικελούτσι 10 (3/6 επ., 3 άσσοι, 4 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (1/1 επ., 4 μπλοκ), Τρούχτεφ 19 (12/25 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 35% υπ. – 24% άριστες), Κωστόπουλος 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 22% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 20 (18/41 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 44% υπ. – 12% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος 3 (3 μπλοκ), Καγιαλής 2 (2/3 επ.).