Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός απέναντι στη Καλαμάτα και χωρίς να της αφήσει κανένα περιθώριο, επικράτησε με 3-0.

Στο «PAOK Sports Arena» ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε την Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Με ενισχυμένη ψυχολογία από τη νίκη επί του ΟΦΗ και κορυφαίους τους Ερνάντεζ (22 πόντοι) και το εξαιρετικό μπλοκ (16 συνολικά), ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 σετ. Από την Καλαμάτα ξεχώρισε ξανά ο Άγγελος Μάρκου με 20 πόντους. Πολυτιμότερος του αγώνα αναδείχθηκε ο Μάρκος Γαλιώτος για την άψογη οργάνωση του παιχνιδιού.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με υψηλό ρυθμό, μένοντας κοντά στο σκορ. Το μπλοκ του ΠΑΟΚ άρχισε να λειτουργεί αποτελεσματικά, δίνοντάς του προβάδισμα, όμως η Καλαμάτα αντέδρασε και ισοφάρισε. Τελικά, με καθοριστικούς πόντους των Ερνάντεζ και Κόλεφ, ο ΠΑΟΚ πήρε το σετ 25-22.

Το δεύτερο σετ είχε παρόμοια ένταση. Η Καλαμάτα μπήκε πιο δυνατά, αλλά ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την κατάσταση, φτάνοντας στο 13-9. Ο Μάρκου με πέντε συνεχόμενους άσσους άλλαξε το μομέντουμ και έβαλε μπροστά την ομάδα του, όμως ο ΠΑΟΚ ξαναβρήκε λύσεις μέσα από το μπλοκ και το κέντρο. Παρά τη νέα ισοφάριση της Καλαμάτας στο 22-22, ο Ερνάντεζ ανέλαβε δράση και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο 2-0 (25-22).

Στο τρίτο σετ ο ρυθμός ήταν πιο χαμηλός, αλλά το σκορ παρέμενε ισορροπημένο. Με το μπλοκ του Κοκκινάκη ο ΠΑΟΚ πήρε μικρό προβάδισμα, όμως η Καλαμάτα –με ξανά κορυφαίο τον Μάρκου– ισοφάρισε. Στο κρίσιμο σημείο ο ΠΑΟΚ έδειξε ηρεμία, ξέφυγε στο σκορ και έκλεισε το σετ 25-17, φτάνοντας σε μια σημαντική και καθαρή νίκη απέναντι σε έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-22

2ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-17



*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 5 άσσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-22, 25-17) σε 81'



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 9 (3/14 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 80% υπ. - 60% άριστες), Κόλεφ 11 (7/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Ερνάντεζ 22 (18/29 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μούχλιας 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 70% υπ. - 40% άριστες), Κάρτεφ 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 56% υπ. - 28% άριστες), Τέλιος (λ), Καρασαββίδης.



Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 μπλοκ), Γκόραλικ 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 20 (15/37 επ., 5 άσσοι), Λίσον 3 (3/9 επ.), Κοβάτσεβιτς 2 (2/13 επ., 44% υπ. - 12% άριστες), Χόρβαθ 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 12% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Δαλακούρας 1 (1/2 επ.), Πετσιάς 1 (1 μπλοκ), Μανωλάκης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Παύλου.