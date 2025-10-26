Η αρχή μιας υπέροχης σεζόν

Το πρώτο από τα πολλά βήματα της φετινής σεζόν έκανε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Φλοίσβο Π. Φαλήρου αφήνοντας αν μη τι άλλο θετικές εντυπώσεις. Οι πρωταθλητές ξεκίνησαν τη διαδρομή της υπεράσπισης του τίτλου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως έχοντας αρκετά θετικά συμπεράσματα στο τέλος της μέρας.

Μια νίκη με καθαρό σκορ είναι πάντα ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του Φλοίσβου στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν παίζοντας ως πρωταθλητής, δηλαδή χωρίς να αφήσει περιθώρια στον αντίπαλο και έχοντας άκρως ικανοποιητική εμφάνιση.

Ένα από τα θετικά για τους πράσινους είναι πως κέρδισε ένα παιχνίδι που δεν μπαίνει στην κατηγορία των εύκολων. Ο Φλοίσβος του Κώστα Αρσενιάδη είναι ομάδα που μπαίνει στο πρωτάθλημα με απαιτήσεις, υψηλούς στόχους και που είναι βέβαιο ότι θα ταλαιπωρήσει πολλές ομάδες των πρώτων θέσεων.

Οι πράσινοι έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν βάθος και αυτό φάνηκε καθώς ο Πρωτοψάλτης χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα αλλά η ομάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα να λειτουργήσει απόλυτα θετικά έχοντας τον Ανδρεόπουλο και τον Γιάντσουκ στα άκρα. Αμφότεροι ήταν εξαιρετικά συνεπείς σε όλους του τομείς, σε υποδοχή και επίθεση, κάνοντας τον Παναθηναϊκό πολυδιάστατο.

Και για να γίνει ο Παναθηναϊκός πολυδιάστατος χρειαζόταν στην εξίσωση και τον διαγώνιο του. Ο Νίλσεν συνέχισε με φόρα από την περσυνή σεζόν αφού δεν είναι μόνο οι 17 πόντοι του αλλά κυρίως η σταθερότητα που είχε. Αυτό άλλωστε ήταν και το μεγαλύτερό του προνόμιο σε όλη την περασμένη σεζόν. Ο Δανός ανεβάζει τον πήχη ψηλά και συμπαρασύρει όλη την ομάδα μαζί του.

Ικανοποιητική ήταν και η παρουσία των κεντρικών αλλά όλα ξεκινάνε από τον πασαδόρο. Ο Σπίριτο έδειξε καλά δείγματα και αν συνυπολογίσουμε ότι ως αντικαταστάτη έχει τον Κασαμπαλή, που απέδειξε που μπορεί να φτάσει πέρυσι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αισθάνεται καλά όσον αφορά τους πασαδόρους του.

Στην 1η αγωνιστική τα συμπεράσματα είναι σχετικά αφού είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά ο Παναθηναϊκός μοιάζει να ξεκινάει ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες του. Όσον αφορά τον Φλοίσβο είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα που ωστόσο άλλαξε αρκετά και αυτό πάντα σημαίνει ότι χρειάζεται ένας σχετικός χρόνος προσαρμογής. Η ομάδα του Φαλήρου θέλει τουλάχιστον να βρεθεί σε θέσεις με ευρωπαϊκό εισιτήριο και αυτό από μόνο του συνοδεύεται από πίεση. Παρόλα αυτά έχει και προσωπικότητες και καλό προπονητή οπότε αναμένεται παιχνίδι με το παιχνίδι να παρουσιάζει κάτι καλύτερο από όσα είδαμε στο Μετς.