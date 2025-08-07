Βόμβα με Κουμεντάκη: 4 χρόνια αποκλεισμός για χρήση «βαριάς ουσίας»!

Μετά τον Τζούριτς, ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. Ο ΕΟΚΑΝ όμως έκρινε ότι η ουσία έπαιξε ρόλο στην απόδοση του 32χρονου ακραίου, στον αγώνα που βρέθηκε θετικός και τιμωρήθηκε με 4 χρόνια αποκλεισμό!

Πολύ άσχημα τα μαντάτα για τον Έλληνα ακραίο του Ολυμπιακού. Ο ΕΟΚΑΝ αποφάσισε την 4ετη τιμωρία του που ενδεχόμενα να βάζει τέλος στην καριέρα του αν δεν μειωθεί.

Ο Κουμεντάκης βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Και εν αντιθέσει με όσα υποστήριξε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός σε επίσημη ανακοίνωσή του (!), η ουσία κρίθηκε ότι έπαιζε ρόλο στην απόδοσή του. Για αυτό και η αξιολόγηση και η ποινή από τον ΕΟΚΑΝ ήταν βαρύτατη όπως και η ουσία που ανιχνεύθηκε: Τετραετής αποκλεισμός από τα γήπεδα.

Η απόκτηση του Κρίστιαν Φρομ, στα 35 του και σε πτωτική πορεία σε σχέση με την πρώτη του θητεία, δείχνει ότι στον Ολυμπιακό ήταν έτοιμοι για μια συμπληρωματική λύση ώστε να μην βρεθούν μέσα στον Αύγουστο ξεκρέμαστοι, ωστόσο ανατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό διότι ο Κουμεντάκης δεν έπιανε θέση ξένου.