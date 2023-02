Ρεκόρ πωλήσεων plug-in στην Κίνα

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη οδεύοντας από επιτυχία σε επιτυχία.

Ο Δεκέμβριος δεν ήταν καλός μήνας για τα plug-in αυτοκίνητα στην Κίνα. Κι όμως, σημειώθηκε νέο ρεκόρ πωλήσεων. Ο αριθμός έφτασε τα 671.540 οχήματα, 32% περισσότερα από τον Δεκέμβριο του 2021, ξεπερνώντας τις 636.223 μονάδες του Σεπτεμβρίου και τις 625.205 του Νοεμβρίου. Και φανταστείτε πως όλα αυτά γίνονται εν μέσω καραντίνας σε μερικές επαρχίες λόγω του Covid-19. Όσον αφορά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πουλήθηκαν περίπου 471.000, μόλις μερικές χιλιάδες λιγότερα συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο, κάτι που σημαίνει 21% μερίδιο αγοράς. Τα plug-in hybrid σημείωσαν αύξηση και πουλήθηκαν περίπου 200.000.

Αναλυτικά:

BEV: περίπου 471.000 (+13%) και 21% μερίδιο αγοράς

PHEV: περίπου 200.000 και 9% μερίδιο αγοράς

Σύνολο: 671.450 (+32%) και 30% μερίδιο αγοράς

Το 2002, πάνω από 5.92 εκ. νέα επιβατικά plug-in ταξινομήθηκαν στην Κίνα (+83%), κάτι που αποτελεί ρεκόρ, με τις εκτιμήσεις να φτάνουν κάπου εκεί, στα 6 εκ. δηλαδή. Περίπου 30% εξ αυτών ήταν φορτιζόμενα, συμπεριλαμβανομένων των microcars, ενώ 22% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Μόλις δύο χρόνια πριν, τα BEV είχαν μερίδιο 5%.

Αναλυτικά:

BEV: περίπου 4.35 εκ. και 22% μερίδιο αγοράς

PHEV: περίπου 1.58 εκ. και 8% μερίδιο αγοράς

Σύνολο: 5.924.421 (+83%) και 30% μερίδιο αγοράς

Αναφορικά με τα μοντέλα, η αγορά κυριαρχείται από τον τοπικό κατασκευαστή της BYD, τον μεγαλύτερο στον τομέα των plug-in και δεύτερο μεγαλύτερο αμιγώς ηλεκτρικών μετά την Tesla. Ο Κινέζος κατασκευαστής διαθέτει επτά εξηλεκτρισμένα μοντέλα στο Top-10, με το BYD Song Plus (BEV+PHEV) να πουλά 476.784 μονάδες ολόκληρο το 2022. Δεύτερο ήταν το Wuling Hong Guang MINI EV με 423.998, ενώ το Tesla Model Y ήταν τρίτο με 315.607 μονάδες.

Το Top-10 του Δεκεμβρίου

BYD Song Plus (BEV+PHEV): 70.269

Wuling Hong Guang MINI EV: 34.523

BYD Han (BEV+PHEV): 30.043

Tesla Model Y: 29.387

BYD Dolphin: 26.074

BYD Qin Plus (BEV+PHEV): 23.149

BYD Yuan Plus BEV: 22.599

BYD Tang (BEV+PHEV): 20.164

BYD Seal: 15.378

GAC Aion Y: 14.311

Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά για τους κατασκευαστές από το εξωτερικό, καθώς μόνο τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάφεραν να συμπεριληφθούν στο Top-20 του 2022. Πρόκειται για τα Tesla Model Y, Tesla Model 3 και Volkswagen ID.4. Αξίζει να τονιστεί, πάντως, πως τα τρία αυτά μοντέλα κατασκευάζονται στην Κίνα.

Αναλυτικά το Top-20 του 2022:

BYD Song Plus (BEV+PHEV): 476.784

Wuling Hong Guang MINI EV: 423.998

Tesla Model Y: 315.607

BYD Qin Plus (BEV+PHEV): 315.079

BYD Han (BEV+PHEV): 269.691

BYD Dolphin: 204.674

BYD Yuan Plus BEV: 190.411

BYD Tang (BEV+PHEV): 148.001

Tesla Model 3: 125.361

GAC Aion Y: 119.687

GAC Aion S: 115.655

Changan Benni EV: 97.173

Chery QQ Ice Cream: 96.529

Hozon Neta V EV: 95.553

Chery eQ1 / Little Ant: 95.370

Volkswagen ID.4: 81.672

Li Xiang One EREV: 78.792

Dongfeng Fengshen E-Series: 75.427

Zeekr 001: 71.941

Great Wall Ora Good Cat: 62.432

Τέλος, στους κατασκευαστές, η BYD αύξησε το μερίδιό της στο 31%, ενώ η Tesla κατείχε το 7.4%, πίσω από τη SAIC-GM-Wuling.

Αναλυτικά:

BYD: 30.9%

SAIC-GM-Wuling: 8.0%

Tesla: 7.4%

GAC: 4.6%

Changan: 3.9%

Chery: 3.8%

Geely: 3.7%

Volkswagen: 3.2%

Στους Ομίλους κι εκεί η πρώτη τριάδα είναι όπως οι κατασκευαστές, με το βάθρο να πλαισιώνεται κατά σειρά από τις BYD, SAIC και Tesla.

Αναλυτικά:

BYD: 31.1%

SAIC: 10.5% (συμπεριλαμβανομένων της SAIC-GM-Wuling που αφορά την κοινοπραξία των SAIC, GM και Liuzhou Wuling Motors)

Tesla: 7.4%

Geely-Volvo: 5.7%

GAC: 4.9%

Chery: 4.1%

Changan: 4.0%

Dongfeng: N/A

Volkswagen Group: 3.7%