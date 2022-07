Πρώτος τίτλος για Μουζέτι, πρώτος χαμένος τελικός για Αλκαράθ! (vids)

Ο εκπληκτικός Λορέντζο Μουζέτι λύγισε στα τρία σετ τον Κάρλος Αλκαράθ και κατέκτησε τον τίτλο στο Αμβούργο (ATP 500)!

Ο 19χρονος Ισπανός κατάφερε να σώσει πέντε ματς πόιντ και να στείλει τον αγώνα σε τρίτο σετ, όμως ο 20χρονος Ιταλός ήταν αυτός που πήρε τελικά τη νίκη με 6-4, 6-7(6), 6-4 και πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο στην καριέρα του!

Έσπασε έτσι και το αήττητο του Καρλίτος σε τελικούς, που είχε πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, χωρίς απώλεια σετ.

Ήταν, πάντως, ένας άκρως συναρπαστικός αγώνας που κράτησε 2 ώρες και 46 λεπτά, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που σίγουρα θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια ακόμα!

Ο Αλκαράθ έχει ήδη εδραιωθεί στο Top 10 (θα μπει, μάλιστα, αύριο και στην πρώτη πεντάδα), ενώ ο Μουζέτι θα κάνει το ντεμπούτο του στο Top 50 και θα σκαρφαλώσει από το Νο.62 στο Νο.31!

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι ο νεαρός τενίστας παραλίγο να... βγάλει τα μάτια του, αφού είχε δύο ευκαιρίες να κλείσει το ματς όταν σέρβιρε στο 5-4 του δεύτερου σετ (40-15) και δέχτηκε το μπρέικ, ενώ προηγήθηκε και με 6-3 στο τάι μπρέικ που ακολούθησε.

Ο ανθεκτικός Κάρλος, όμως, βρήκε τον τρόπο να σβήσει τα άλλα τρία ματς πόιντ (τα δύο στο σερβίς του αντιπάλου του) και να εκμεταλλευτεί το πρώτο του σετ πόιντ με το... δωράκι του Ιταλού, που υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 6-7.

Κι ενώ ο Αλκαράθ είχε πια το μομέντουμ, ο Μουζέτι δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του και άρχισε σιγά-σιγά να πιέζει το σερβίς του αντιπάλου του. Είχε και το πλεονέκτημα να σερβίρει πρώτος στο τρίτο σετ, οπότε ο Νο.6 τενίστας στον κόσμο βρέθηκε υπό μεγάλη πίεση στο 5-4, 30-30. Κι εκεί έκανε το μεγάλο λάθος με το forehand, έδωσε νέο ματς πόιντ στον Μουζέτι και το.. έκτο ήταν και το φαρμακερό!

What a match and what a moment for Lorenzo Musetti!



On his sixth championship point, the 20-year-old Italian is an ATP title winner 🏆#HamburgOpen pic.twitter.com/c3CJ9iTNE6 — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2022

Sign us up for more matches between these two 😍



Breathtaking tennis between Musetti and Alcaraz...#HamburgOpen pic.twitter.com/umJevbLXkl — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2022