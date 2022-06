Επιστροφή και νίκη μετά το 2019 για την Χάλεπ στο γρασίδι

Μετά την κατάκτηση του Wimbledon πριν τρία χρόνια η Σιμόνα Χάλεπ επέστρεψε ξανά στα court του γρασιδιού. Η Ρουμάνα Νο20. του ταμπλό και πρώην Νο1, έκανε πρεμιέρα με το... δεξί και επικράτησε με 2-0 (6-1,6-4) Λέσια Τσουρένκο για την εύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Πλέον η Χάλεπ θα βρει στο δρόμο της την Χάριετ Νταρτ που απέκλεισε με 2-0 (6-2,6-0) την Καμίλα Οσόριο.

Back with a bang in Birmingham 💥



2019 Wimbledon champion 🇷🇴 @Simona_Halep wins on her return to the grass!#RothesayClassic pic.twitter.com/tICQCPsKBv