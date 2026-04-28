Στο Roland Garros και επίσημα ο Σακελλαρίδης!

O Στέφανος Σακελλαρίδης θα αγωνιστεί στα προκριματικά του φετινού Roland Garros, σε μία σπουδαία στιγμή για την καριέρα του νεαρού τενίστα!

O Στέφανος Σακελλαρίδης θα δώσει το «παρών» στα προκριματικά του φετινού Roland Garros, σε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τένις.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, αγωνίζεται στο Challenger του Κάλιαρι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο196 του κόσμου, μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Top-200.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα θα έχει πέντε εκπροσώπους στο φετινό Roland Garros (18-23/5), καθώς εκτός από τις Μαρία Σάκκαρη (κυρίως ταμπλό) και Δέσποινα Παπαμιχαήλ (προκριματικά), αλλά και τους Στέφανο Τσιτσιπά (κυρίως ταμπλό) και Στέφανο Σακελλαρίδη (προκριματικά).

Επιπλέον, στο Παρίσι θα βρεθεί και ο Οδυσσέας Γελαδάρης για την κατηγορία των junior.