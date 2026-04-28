Ο Λαμίν Γιαμάλ γύρισε στη γειτονιά που τον ανέδειξε

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μια απαιτητική περίοδο, καθώς ο τραυματισμός του τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Μπαρτσελόνα.

Στα πλαίσια αυτά, ο νεαρός σταρ βρήκε την ευκαιρία να επιστρέψει για λίγο εκεί όπου ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι.

Ο ίδιος επισκέφθηκε τη Ροκαφόντα, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο. Σε ένα τοπικό γηπεδάκι, άρχισε να δείχνει το ταλέντο του πολύ πριν βρεθεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά στάδια.

Η επιστροφή του είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, δείχνοντας τη βαθιά σύνδεση που διατηρεί με τις ρίζες του. Μάλιστα, η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, αφού αποτέλεσε την έμπνευση για τον γνωστό του πανηγυρισμό.

Ο αριθμός «304» που συχνά δείχνει, δεν είναι τυχαίος, καθώς παραπέμπει στον ταχυδρομικό κώδικα της Ροκαφόντα, λειτουργώντας ως φόρος τιμής στον τόπο που τον ανέδειξε.