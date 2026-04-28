Όλα δείχνουν επιστροφή Ριβς αλλά όχι και Ντουράντ για το Game 5

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι αισιόδοξοι πως ο Όστιν Ριβς θα αγωνιστεί στο Game 5, ενώ από την πλευρά των Χιούστον Ρόκετς ο Κέβιν Ντουράντ αναμένεται να είναι ξανά εκτός.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προηγούνται με 3-1 στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς και οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το Game 5, το οποίο θα γίνει στην έδρα των «Λιμνανθρώπων».

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς είναι αισιόδοξοι πως ο Όστιν Ριβς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο συγκεκριμένο ματς. Ωστόσο, τα νέα για τους Ρόκετς δεν είναι τόσο ευχάριστα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται με πρόβλημα στον αστράγαλο και όλα δείχνουν πως θα μείνει στα «πιτς» και για το κρίσιμο Game 5.