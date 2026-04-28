Βραβεύτηκαν Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ από τους αδερφούς Αγγελόπουλους για τις διακρίσεις τους στη EuroLeague

Λίγο πριν το τζάμπολ οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν και επίσημα τον MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοφ για την ξεχωριστή του διάκριση.
Παράλληλα, βράβευσαν τόσο τον Βούλγαρο φόργουορντ όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για την παρουσία τους στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.
Before the tip-off of the game against AS Monaco, our team’s Presidents, Panayotis & Georgios Angelopoulos, presented Sasha Vezenkov with his awards as the @EuroLeague Regular Season Top Scorer and a member of the All-EuroLeague First Team. Nikola Milutinov was also honored as a… pic.twitter.com/RMlGbVccrI— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026