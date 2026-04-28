Ο Γιάννης τραγούδησε «Είμαστε άρρωστοι με τον Άρη τον Θεό» και έγινε Viral (vid)

Μέρες... Γιάννη Αντετοκούνμπο διανύουν στον Άρη Betsson. Ο "Greek Freak" πιάστηκε από τον φακό να τραγουδάει συνθήματα μαζί με τον κόσμο της ομάδας στο Παλέ και τρέλανε το διαδίκτυο

Φαίνεται πως η άφιξη του Γιάννη στο Nick Galis Hall και η επίσκεψη για το παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τους φίλους των κιτρινόμαυρων.

Μετά τις σκηνές... τρέλας που επικράτησαν, με την παράλληλη παρουσία Γιάννη - Θαννάση - Σιάο και Γκάλη, ο κόσμος της ομάδας συνεχίζει να ανεβάζει στιγμιότυπα με τον Greek Freak και ελπίζει σε καλύτερες μέρες στο άμεσο μέλλον.

Κορυφαίο στιγμιότυπο η στιγμή που ο φακός πιάνει τον Γιάννη να τραγουδάει σύνθημα μαζί με τον κόσμο των γηπεδούχων και να γίνεται viral.