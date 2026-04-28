KYMCO: Νέος τιμοκατάλογος με σημαντικές εκπτώσεις

Η Mototrend SA ανακοινώνει το νέο της τιμοκατάλογο για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως και 500€ σε σημαντικά μοντέλα της Kymco!

H γκάμα της Kymco χαρακτηρίζεται από την πληρότητά της, καθόσον προσφέρει 23 μοντέλα από 50 έως 700 κυβικά!

Ανάμεσά τους θα βρείτε αυτό που ψάχνετε, είτε πρόκειται για scooter, είτε για ATV. Για το 2026 η αντιπροσωπεία κρατάει σταθερές τις τιμές, προχωρώντας παράλληλα σε σημαντικές μειώσεις σε 5 άκρως εμπορικά μοντέλα.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής:

Agility S 125 Ε5+ Από 2.495€ → 2.350€

People S 200 E5+ Από 3.095€ → 2.995€

X-Town ST 250 Ε5+ Από 4.595€ → 4.395€

X-Town 300 Ε5+ Από 4.495€ → 3.995€

Downtown GT 350 Ε5+ Από 5.595€ → 5.395€

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μπορείτε να δείτε εδώ: https://kymco.gr/