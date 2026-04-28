Lakers' Corner: Να κρατήσουν τις εμφανίσεις των Έιτον-Μπρόνι και να τελειώσουν την σειρά στο Λος Άντζελες

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσαν να… σκουπίσουν τους Χιούστον Ρόκετς, καθώς οι «Ρουκέτες» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην σειρά με 115-96. Έτσι, μείωσαν σε 3-1 και έμειναν «ζωντανοί», χωρίς όμως να έχουν πολλές ελπίδες για να κάνουν μία ιστορική ανατροπή. Οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν μόλις μία νίκη και με το επόμενο παιχνίδι να είναι στην έδρα τους, φαντάζει δύσκολο να μην ολοκληρώσουν τότε την σειρά.

Ο Έιτον που χρειάζονται και τα ποιοτικά λεπτά του Μπρόνι

Το μόνο κέρδος που είχε η (όπως φάνηκε κουρασμένη) ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ήταν οι ΝτεΆντρε Έιτον και Μπρόνι Τζέιμς.

Ο έμπειρος σέντερ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στην σειρά και αυτό ακριβώς ζητούν από αυτόν οι Λέικερς. Πήρε αρκετές προσπάθειες, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και μέχρι την (αμφισβητούμενη) αποβολή του ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να δείξουν οι «Λιμνάνθρωποι».

Την ίδια ώρα, έτσι πρέπει να συνεχίσει και ο Μπρόνι Τζέιμς. Ο νεαρός έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα play-offs, με αποκορύφωμα το Game 4. Σε 15:24 λεπτά στο παρκέ έδειξε πως μπορεί να είναι ο ένατος παίκτης του ροτέισον και να δώσει μερικά πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης στους βασικούς, κάτι που απέδειξε και στο Game 3.

Η αναμονή για την επιστροφή του Ριβς

Ο Όστιν Ριβς ήταν πιθανό να επιστρέψει στο Game 3, αυτό δεν έγινε και όλα έδειχναν πως θα πατούσε ξανά παρκέ στο τέταρτο ματς της σειράς. Όμως και σε αυτό έμεινε εκτός. Ο Αμερικανός αστέρας θα… ανεβάσει πολλά επίπεδα την επίθεση των «Λιμνανθρώπων» και αναμένεται. να είναι καθοριστικός για να «κλείσουν» την σειρά οι Λέικερς.

Οι άνθρωποι στον οργανισμό είναι αισιόδοξοι πως ο Ριβς θα επιστρέψει για το Game 5 και ακόμα και με τα περιορισμένα λεπτά που θα έχει, είναι πολύ πιθανό να είναι βασικός παράγοντας για να κάνουν το 4-1 οι Λέικερς και να ετοιμασούν για τους «τελικούς» με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 10 πόντοι (2/9 σουτ, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 8 λάθη σε 33:13.

Ρούι Χατσιμούρα: 13 πόντοι (6/10 σουτ, 1/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29:34.

ΝτεΆντρε Έιτον: 19 πόντοι (9/12 σουτ, 1/1 βολή), 10 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 25:26.

Μάρκους Σμαρτ: 9 πόντοι (3/8 σουτ, 0/2 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 4 λάθη σε 30:37.

Λουκ Κενάρντ: 7 πόντοι (3/8 σουτ, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 32:15.

Τζέικ ΛαΡάβια: 6 πόντοι (2/5 σουτ, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 16:19.

Τζάκσον Χέιζ: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 15:09.

Τζάρεντ Βάντερμπιλτ: 8 πόντοι (4/6 σουτ, 0/1 τρίποντο, 0/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 13:57.

Μπρόνι Τζέιμς: 5 πόντοι (2/5 σουτ, 1/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 15:24.

Αντού Τιέρο: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 βολή) και 1 λάθος σε 6:27.

Ντάλτον Κνεκτ: 8 πόντοι (2/3 σουτ, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 7:25.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 5 πόντοι (2/5 σουτ, 1/3 τρίποντα), 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 7:25.

Μαξ Κλέμπερ: 1 πόντος (1/2 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 6:49.

Όστιν Ριβς: DNP.

Σύνολο: 96 πόντοι (37/74 σουτ - 50%, 5/22 τρίποντα - 22,7%, 17/21 βολές - 81%), 37 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 6 κλεψίματα, 7 μπλοκ και 23 λάθη.

Εκτός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

To Game 5 της σειράς θα διεξαχθεί στις 30/4 (05:00) στην «Crypto.com Arena».