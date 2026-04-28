Έκανε το πρώτο βήμα για τους τελικούς η ΑΕΚ

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Α1 χάντμπολ των Γυναικών, για πρώτη φορά στην Ιστορία της, έκανε σήμερα (28/4) η ΑΕΚ.

Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου, η οποία κατέκτησε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, επιβλήθηκε 37-25 (ημίχρονο 18-12) της Αναγέννησης Άρτας στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά, και έκανε το 1-0 στη σειρά.



Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις δύο νίκες ("best of three"), ενώ ο δεύτερος αγώνας της σειράς είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 30 Απριλίου (18:00) στο ΔΑΚ Άρτας.



Υπενθυμίζεται ότι στο άλλο ζευγάρι για τους «4» των πλέι οφ αναμετρώνται ο ΠΑΟΚ με τη Νέα Ιωνία, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά.