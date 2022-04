Eπιτέλους, πέρασε στους «16» ο Τσιτσιπάς! (vids)

Πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τη χθεσινή εικόνα του αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 28χρονου Λευκορώσου (Νο.44) με 6-1, 4-6, 6-2 σε συνολικά 2 ώρες και 12 λεπτά, για να κλείσει μεγάλο ραντεβού με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας ξεκίνησε χθες και μετά από μια μεγάλη διακοπή στο ξεκίνημα, διακόπηκε οριστικά στο 5-1, όταν ο Τσιτσιπάς θα σέρβιρε για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Με βάση το σημερινό πρόγραμμα, το παιχνίδι θα συνεχιζόταν στις 14.00, αλλά οι δύο παίκτες χρειάστηκε να περιμένουν 6-7 ώρες (λόγω βροχής) για να ξαναμπούν στο court.

Και τελικά τα κατάφεραν και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους, για να συμπληρωθεί η φάση των «16» του τουρνουά. Ακόμα και η επανέναρξη του αγώνα, πάντως, ήταν... περιπετειώδης, καθώς έκαναν φασαρία θεατές που ήταν εκτός του γηπέδου και «απαιτούσαν» να γίνει το ματς στο κεντρικό court (Rafa Nadal) και όχι στο δεύτερο μεγαλύτερο (Jan Kodes), όπου μεταφέρθηκε λόγω καλύτερης κατάστασης του αγωνιστικού χώρου.

Μετά από δύο πόντους, το ματς διακόπηκε προσωρινά και όταν ηρέμησαν τα πνεύματα ο Στέφανος σέρβιρε με επιτυχία για το πρώτο σετ.

Ο Ιβάσκα, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια και έπαιξε με «θράσος» απέναντι στον Τσιτσιπά, που φάνηκε λίγο επιπόλαιος στις επιλογές του. Και αφού δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καμία από τις τέσσερις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στο 4-4, βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση και... λύγισε. Ο Ιβάσκα έκανε το 1-1 και τα πάντα κρίθηκαν στο τρίτο σετ.

Αυτό ξεκίνησε με άλλες τρεις χαμένες ευκαιρίες του Στεφ, αλλά τελικά το μπρέικ ήρθε στο τρίτο γκέιμ και... αποκαταστάθηκε η τάξη. Ο 23χρονος τενίστας, μάλιστα, πέτυχε και ένα ακόμα μπρέικ στο 4-2, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να καθαρίσει το ματς στο σερβίς του αμέσως μετά. Τρέχει πλέον ρεκόρ 6-0 φέτος στο χώμα.

Απέναντί του, όπως είπαμε, θα βρει τώρα τον φορμαρισμένο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Νο.23 στον κόσμο, κόντρα στον οποίο έχει δύο νίκες σε τρεις αγώνες. Τον είχε λυγίσει και το 2020 στο χώμα του Roland Garros.

Όλοι οι σημερινοί αγώνες του τρίτου γύρου αναβλήθηκαν εξαιτίας της βροχόπτωσης, που σημαίνει ότι όσοι πάρουν αύριο την πρόκριση θα χρειαστεί να παίξουν και δεύτερο ματς για να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο νικητής του ζευγαριού Τσιτσιπάς-Ντιμιτρόφ θα παίξει στα προημιτελικά με Μουνάρ ή Αλκαράθ!

