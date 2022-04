Η βροχή διέκοψε το ματς του Τσιτσιπά - Προβάδισμα με 5-1 στο πρώτο σετ (vids)

Μετά από μόλις ένα γκέιμ στο ματς απέναντι στον Ίλια Ιβάσκα για τον δεύτερο γύρο, ο διαιτητής Κάρλος Μπερνάρντες διέκοψε αρχικά τον αγώνα για σχεδόν 2,5 ώρες.

Όταν οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο court, η βροχή δεν είχε σταματήσει τελείως αλλά μπόρεσαν να παίξουν άλλα πέντε γκέιμ, στα οποία η υπεροχή του Στέφανου ήταν ξεκάθαρη.

Με δύο μπρέικ προηγήθηκε με 5-1 και ήταν έτοιμος να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ, όμως η βροχή δυνάμωσε πολύ και οι δύο παίκτες αναγκάστηκαν ξανά να φύγουν για τα αποδυτήρια.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο όχι νωρίτερα από τις 14.00 και αν ο Στεφ πάρει την πρόκριση, θα έχει διπλή αποστολή καθώς θα παίξει περίπου στις 19.00 και τον αγώνα της φάσης των «16». Απέναντί του θα βρει έναν εκ των Φεδερίκο Κόρια, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που επίσης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους.

Ο Βούλγαρος, πάντως, έχει το προβάδισμα για την πρόκριση, καθώς έχει πετύχει μπρέικ στο τρίτο σετ και προηγείται με 4-3 (4-6, 6-3 τα δύο πρώτα σετ).

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις, πάντως, δεν είναι αισιόδοξες ούτε για αύριο, αφού αναμένεται βροχή σχεδόν όλη μέρα!

🌧️ Play suspended for the day 🌧️



Unfinished matches will resume tomorrow 🔓



🇬🇷 Tsitsipas vs Ivashka 5-1

🇧🇬 Dimitrov vs 🇦🇷 Coria 4-6, 6-3, 4-3

🇺🇸 Ram/🇬🇧 Salisbury vs 🇪🇸 López/🇪🇸 López @atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/6eTAKMt3Ud